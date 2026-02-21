Duelo de urgencias en el Riyadh Air Metropolitano. El Atlético de Madrid necesita frenar su caída libre tras perder la tercera plaza, mientras que un Espanyol en crisis de resultados busca puntuar para no abandonar los puestos europeos tras siete jornadas sin ganar.

La jornada 25 de LaLiga EA Sports cierra su sesión sabatina con un enfrentamiento de alto voltaje. El Atlético de Madrid, muy distanciado ya de la lucha por el título (a 15 puntos del líder), se centra ahora en blindar su presencia en la zona noble. Por su parte, el RCD Espanyol, que fue la revelación del inicio de curso, atraviesa su peor momento de la temporada y llega a Madrid con la necesidad imperiosa de puntuar.

Análisis: Un Metropolitano bajo lupa

El conjunto del Cholo Simeone llega herido tras dos derrotas consecutivas ante Rayo y Betis que han encendido las alarmas en la parroquia rojiblanca. La pérdida del tercer puesto en favor del Villarreal obliga a los locales a no fallar para evitar que el propio Betis se acerque peligrosamente a su posición.

El Espanyol vive una situación similar. Tras siete partidos sin conocer la victoria, el equipo de Barcelona ha pasado de soñar con la Champions a temer por su plaza en la Europa League. La baja de su capitán y referente, Javi Puado, supone un contratiempo mayúsculo para los periquitos, que confían en la solidez de Cabrera y el olfato de Kike García.

Onces Probables

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Cardoso, Baena; Sorloth y Lookman. Bajas: Rodrigo Mendoza (sanción) y Nico González (lesión). Pablo Barrios es duda pero podría entrar en la lista.

Horario: ¿A qué hora empieza el Atlético – Espanyol?

El encuentro se disputa en el horario estelar del sábado:

Fecha: Sábado, 21 de febrero de 2026.

Sábado, 21 de febrero de 2026. Hora: 21:00 horas (horario peninsular español).

21:00 horas (horario peninsular español). Estadio: Riyadh Air Metropolitano (Madrid).

TV y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

El choque podrá seguirse a través de los canales oficiales de la plataforma poseedora de los derechos: