El Roig Arena vivió una jornada inaugural de Copa del Rey sin espacio para las sorpresas. Los anfitriones sufrieron para tumbar a un combativo Joventut, mientras que el Real Madrid de Scariolo firmó una exhibición de poderío ante un Unicaja que no encontró respuesta al vendaval blanco.

La Copa del Rey 2026 ya tiene su primera gran semifinal definida. Valencia Basket y Real Madrid, los dos equipos que mejor baloncesto están practicando en la Liga Endesa, cumplieron con los pronósticos este jueves 19 de febrero. Los «taronja» hicieron valer su condición de locales, mientras que los madridistas se tomaron la revancha de la pasada final copera con una victoria aplastante.

El Valencia resiste el empuje de la ‘Penya’ (95-84)

El partido inaugural fue una montaña rusa de emociones. El Valencia Basket dominó con autoridad la primera parte, llegando al descanso con una renta cómoda (53-36). Sin embargo, el Joventut de Badalona, liderado por un Ricky Rubio que regresaba a la Copa 15 años después, no bajó los brazos y llegó a colocarse a solo cuatro puntos (62-58).

El factor Jean Montero: El base dominicano demostró su madurez anotando 19 puntos y repartiendo 3 asistencias en los momentos más críticos.

El base dominicano demostró su madurez anotando 19 puntos y repartiendo 3 asistencias en los momentos más críticos. Brancou Badio: Fue el encargado de cerrar el partido con su acierto exterior cuando el Joventut más apretaba.

La 'Penya' luchadora: Ricky Rubio fue el motor del equipo (repartiendo juego y provocando faltas), pero su 2/12 en tiros de campo terminó pesando demasiado ante el acierto local.

El Real Madrid asusta con una exhibición coral (100-70)

Si el primer partido tuvo emoción, el segundo fue un monólogo blanco. El equipo de Sergio Scariolo salió en modo apisonadora, con un parcial de 14-0 que dejó al Unicaja de Málaga herido de muerte en apenas cinco minutos.

Dominio interior: Walter Tavares y Usman Garuba anularon por completo el juego interior malagueño. El caboverdiano impuso su ley en la pintura y el de Azuqueca aportó una intensidad defensiva que asfixió a los de Ibon Navarro.

Francotiradores afinados: Trey Liles (10 puntos en 6 minutos) y Alberto Abalde castigaron desde el triple, elevando el acierto del equipo por encima del 60% en el perímetro durante la primera mitad.

Gestión de fuerzas: Ante la ventaja de 30 puntos en la segunda parte, Scariolo aprovechó para rotar a sus jugadores menos habituales, como Alex Len, pensando ya en el duelo del sábado.

Hito histórico: Sergio Llull se convirtió oficialmente en el jugador con más minutos disputados en la historia de la Copa del Rey, superando la leyenda de Felipe Reyes.

La gran semifinal: Sábado 21 de febrero

El Valencia Basket tendrá el apoyo de su público, pero se enfrentará a un Real Madrid que llega en un estado físico y de acierto temible. El duelo entre Jean Montero y Sergio Llull en la dirección, y la batalla de colosos entre los pívots locales y Tavares, marcarán el camino hacia la gran final del domingo.