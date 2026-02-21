El Real Madrid de Álvaro Arbeloa visita este sábado el fortín de El Sadar con el objetivo de blindar su liderato. Enfrente, un Osasuna en racha que no conoce la derrota en Liga desde hace más de un mes y que promete poner a prueba la racha impecable de los blancos en la competición doméstica.

La jornada 25 de LaLiga EA Sports nos traslada a Pamplona para uno de los duelos más intensos del calendario. El Real Madrid llega en un momento de forma espectacular en Liga, habiendo recuperado la primera posición y sumando sus partidos por victorias desde la llegada de Arbeloa al banquillo. Sin embargo, el conjunto madridista busca resarcirse ante su afición tras las recientes decepciones en Copa del Rey y Champions League.

Análisis del partido: Liderato contra solidez rojilla

El efecto Arbeloa ha calado hondo en la plantilla blanca, logrando un pleno de triunfos en las últimas cuatro jornadas. Con Vinicius Jr. como principal estandarte ofensivo, el Madrid quiere presionar al FC Barcelona (que juega el domingo) ampliando la ventaja en la tabla.

Por su parte, el CA Osasuna vive un «momento dulce». Los rojillos no pierden en Liga desde el 10 de enero y llegan con la moral por las nubes tras asaltar campos difíciles como Vallecas y Balaídos. El ambiente en El Sadar será, como es habitual, una caldera que intentará frenar el avance del líder.

Horario: ¿A qué hora empieza el Osasuna – Real Madrid?

El encuentro se disputa en la tarde de este sábado:

Fecha: Sábado, 21 de febrero de 2026.

Sábado, 21 de febrero de 2026. Hora: 18:30 horas (horario peninsular español).

18:30 horas (horario peninsular español). Estadio: Estadio El Sadar (Pamplona).

TV y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

Podrás seguir el choque a través de los canales oficiales con derechos de emisión:

Televisión: * DAZN LaLiga (disponible en plataformas como Movistar y Orange). LaLiga TV Bar (para establecimientos públicos).

* (disponible en plataformas como Movistar y Orange). Online/Streaming: * App de DAZN España . Plataformas digitales de los operadores con el paquete de fútbol contratado.

* App de .

Las claves del choque