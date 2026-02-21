El Real Betis busca su cuarta victoria consecutiva para asaltar los puestos de Champions League. Los verdiblancos reciben a un Rayo Vallecano crecido tras golear al Atlético de Madrid, en un duelo que se disputará en el Estadio de la Cartuja debido a la iniciativa «Forever Green».

La jornada 25 de LaLiga EA Sports nos trae un enfrentamiento de alta intensidad. El Real Betis, bajo la batuta de Manuel Pellegrini, llega en estado de gracia tras sumar 9 de 9 puntos posibles en febrero. Por su parte, el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez ha demostrado una gran capacidad de resiliencia, manteniéndose vivo en la pelea por la permanencia y clasificado para los octavos de la Conference League.

Análisis del partido: La escalada bética contra el orgullo franjirrojo

El Betis parece haber encontrado la «medicina» tras su eliminación copera, asentando un sistema 4-3-3 que le ha dado solidez y eficacia. La gran novedad será el estreno de una camiseta especial con motivo del partido Forever Green. El Rayo, que viene de endosarle un 3-0 al Atlético de Madrid, buscará puntuar en Sevilla para alejarse definitivamente de la zona de peligro.

Claves de los equipos:

Real Betis: Destaca el gran momento de Abde y el reencuentro goleador de Bakambu . Pellegrini recupera efectivos como Bellerín , aunque mantiene las bajas sensibles de Isco, Lo Celso y Amrabat .

Destaca el gran momento de y el reencuentro goleador de . Pellegrini recupera efectivos como , aunque mantiene las bajas sensibles de . Rayo Vallecano: Llega prácticamente con todo su plantel disponible, salvo Diego Méndez. La velocidad de Fran Pérez y Akhomach en las bandas, junto a la movilidad de De Frutos arriba, serán sus principales bazas.

Horario: ¿A qué hora empieza el Betis – Rayo?

El encuentro se disputa este sábado en Sevilla:

Fecha: Sábado, 21 de febrero de 2026.

Sábado, 21 de febrero de 2026. Hora: 16:15 horas (horario peninsular español).

16:15 horas (horario peninsular español). Estadio: Estadio de la Cartuja (Sevilla).

TV y Streaming: ¿Dónde ver el partido en directo?

Podrás seguir el choque a través de las siguientes opciones:

Televisión: DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2 (Dial 58 en Movistar y 114 en Orange).

y (Dial 58 en Movistar y 114 en Orange). Establecimientos: LaLiga TV Bar (Dial 300).

LaLiga TV Bar (Dial 300). Online: App de DAZN y plataformas digitales de Movistar y Orange.

App de DAZN y plataformas digitales de Movistar y Orange. Minuto a minuto: En directo a través de Alfinaldelapalmera.com y ABC de Sevilla.

Onces Probables