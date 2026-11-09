Vox Ceuta ha compartido un mensaje de @redondo_pacheco en el que se destacan críticas de Juan Vivas a Pedro Sánchez. Vivas acusa a Sánchez de anteponer la regularización migratoria antes que la defensa de la integridad territorial de España.

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La crítica se centra en las políticas migratorias del Gobierno, mencionando la «ley de Nieto» como una prioridad errónea frente a la protección territorial. El mensaje resalta que Juan Vivas considera que estas acciones someten a los ceutíes a un «chantaje político y emocional».

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