Durante un paseo en Ceuta, el comité director de campaña del Partido Popular, junto con Juan Vivas, candidatos y Ester Muñoz, ha tenido la oportunidad de saludar a una patrulla de militares.

Lee tambien: Coloquio con Cayetana Álvarez de Toledo y Juan Vivas

El partido expresó su agradecimiento a los militares por su labor en la protección y seguridad de los ceutíes en momentos difíciles. Asimismo, destacaron la importancia de la unidad y el reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: Presentación de candidatos del PP de Ceuta y celebración de Diwali