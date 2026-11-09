La Consejería de Hacienda adopta esta medida excepcional frente a la crisis económica provocada por la presión migratoria de los últimos meses.

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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha aprobado una flexibilización extraordinaria en su calendario fiscal con el fin de proteger al tejido empresarial local. A través de un decreto firmado por la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, el Ejecutivo ceutí ha ampliado hasta el 20 de abril de 2027 el plazo límite para la presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) en su modalidad de Operaciones Interiores.

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La medida afecta de forma directa a las declaraciones correspondientes al tercer y cuarto periodo liquidatorio del ejercicio 2026.

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Respuesta a la coyuntura crítica y la liquidez del sector servicios

La decisión adoptada por los Servicios Tributarios de Ceuta (OASTCE) responde a la situación excepcional que atraviesa la economía local desde el pasado mes de julio, marcada por las graves consecuencias sociales y de congestión derivadas de la crisis migratoria estival, que tensionó los recursos y los mercados de la ciudad.

Ante la persistente incertidumbre y con el objetivo primordial de mitigar posibles problemas de liquidez y tesorería en el sector servicios, comercios y autónomos, la Consejería ha hecho uso de las atribuciones contempladas en la Ordenanza Fiscal General para otorgar un mayor margen de maniobra fiscal a los contribuyentes. Las empresas interesadas pueden consultar los detalles de la resolución en las dependencias del OASTCE situadas en el Edificio Ceuta Center.