El trabajo de análisis destapa más de 1.000 contenidos explícitos y decenas de miles de cuentas activas, acusando a la red social de inacción ante la protección de menores.

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Una profunda investigación llevada a cabo en España por la organización Maldita.es ha sacado a la luz la existencia de miles de vídeos de abuso sexual infantil y una red de decenas de miles de perfiles de potenciales pederastas operando de manera abierta en TikTok. Ante la gravedad de los hallazgos y la falta de respuesta efectiva por parte de la multinacional, la organización ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía.

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El estudio ha permitido detectar más de 1.180 vídeos de abuso sexual infantil explícito que acumulan millones de visualizaciones, así como comunidades organizadas e interacciones donde usuarios solicitan imágenes o redirigen a canales externos de mensajería como Telegram. Según los datos aportados en la denuncia, la plataforma no solo ha fallado en la contención de este material, sino que gran parte de las cuentas y publicaciones denunciadas han permanecido activas días después de ser reportadas.

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Lucro y brechas en la moderación

La investigación también pone el foco en cómo determinadas dinámicas de la aplicación, como el sistema de retransmisiones en directo y el envío de regalos virtuales —de los cuales la plataforma retiene una comisión—, han sido instrumentalizadas por redes de acosadores para interactuar con menores a cambio de contraprestaciones económicas.

El informe subraya presuntos incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales comunitaria, que obliga a las grandes tecnológicas a limitar proactivamente los riesgos para la infancia y a retirar con rapidez cualquier contenido vinculado a la explotación de menores. Las pruebas recabadas ya se encuentran en manos del Ministerio Fiscal para determinar las responsabilidades legales de la compañía.