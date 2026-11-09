Tres nuevos cayucos con centenares de ocupantes han arribado a puerto este domingo, elevando los balances de una intensa oleada de rescates en el archipiélago.

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La Ruta Canaria registra un nuevo repunte significativo en la llegada de embarcaciones precarias. Durante la jornada de este domingo, más de 600 personas han arribado a la isla de El Hierro a bordo de tres cayucos, intensificando la presión sobre los dispositivos de emergencia y acogida en el archipiélago.

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Los operativos de Salvamento Marítimo han interceptado y auxiliado las embarcaciones en aguas próximas, procediendo a su desembarco seguro en puertos como el de La Restinga. Entre las intervenciones destacadas, la embarcación Salvamar Acrux rescató a 106 personas —incluyendo a dos mujeres y cuatro menores— de uno de los cayucos, mientras que el resto de los ocupantes fueron llegando en sucesivas expediciones coordinadas por los servicios de emergencia.

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Intensa presión en los puertos canarios

Esta nueva llegada masiva de este domingo agrava la tensión acumulada en las infraestructuras de primera acogida de las islas, que durante los últimos días han venido sufriendo un flujo constante de pateras y cayucos procedentes de la costa occidental africana.

Las autoridades locales y los servicios humanitarios mantienen activados los protocolos de atención sociosanitaria a pie de muelle para asistir a los migrantes —en su mayoría varones adultos, además de varios grupos familiares con menores—, mientras los recursos de derivación e insulares afrontan jornadas de máxima exigencia operativa debido a la cadencia continuada de los rescates.