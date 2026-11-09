Jensen Huang ha reconocido públicamente una infidelidad con una empresaria bajo vigilancia de los servicios de inteligencia de EE UU, desatando una crisis de gobernanza en el gigante tecnológico.

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Las acciones de Nvidia han sufrido un fuerte desplome en los mercados bursátiles después de que la compañía confirmara la apertura de una investigación independiente a su consejero delegado y fundador, Jensen Huang. El revuelo se produce tras conocerse que el directivo mantuvo una relación personal con una ejecutiva que, según los informes de la inteligencia estadounidense, habría estado colaborando con los servicios secretos de Pekín.

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La tormenta estalló este fin de semana cuando el propio Huang envió un correo electrónico a los empleados de la multinacional en el que admitía abiertamente haber sido infiel a su esposa. «Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones le lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente», escribió el directivo, asumiendo toda la responsabilidad de sus actos y comprometiéndose a cooperar plenamente con el consejo de administración en la revisión interna.

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Vínculos empresariales bajo lupa

La investigación busca determinar si esta relación personal pudo comprometer de algún modo los intereses o la seguridad de la compañía, epicentro mundial del desarrollo de chips de inteligencia artificial. La mujer vinculada al caso es Alice Huang (también conocida como Huang Le), alta directiva de la empresa singapurense Megaspeed —uno de los mayores clientes de Nvidia en el sudeste asiático y compradora de semiconductores avanzados por valor de miles de millones de dólares—, la cual se encontraba bajo el radar de las autoridades norteamericanas por posibles desvíos de tecnología sujeta a restricciones de exportación hacia China.

A pesar de que el consejo de administración ha señalado preliminarmente que no existen indicios de que la seguridad nacional o los secretos comerciales de la empresa se hayan visto comprometidos, la incertidumbre en torno al futuro del máximo ejecutivo y las posibles ramificaciones políticas en Washington —donde congresistas ya reclaman explicaciones— han provocado una oleada de ventas masivas y una volatilidad extrema en la cotización de la tecnológica.