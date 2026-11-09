Hoy, el Partido Popular de Ceuta ha celebrado Diwali junto a la Comunidad Hindú en el Templo Hindú de la ciudad. Los candidatos Ester Muñoz, Juan Vivas, el comité director de campaña y miembros del partido participaron en esta festividad llena de luz y cariño.

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La celebración resaltó la importancia de la convivencia y el respeto entre diferentes culturas en Ceuta. Según el Partido Popular, compartir estas festividades fortalece el tejido social y fomenta la unidad entre los ceutíes. El partido expresó su deseo de que la luz de Diwali traiga prosperidad y esperanza para todos.

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