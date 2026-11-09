Ceuta Ya denuncia la existencia de un clima de islamofobia en la sociedad, señalando que hay responsables de esta situación.

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La formación política critica el silencio que rodea a este tema, instando a acabar con ello.

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