BRUSELAS / CEUTA — El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, dará el salto a las instituciones comunitarias tras la validación oficial de su designación como miembro titular de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones (CdR). El nombramiento ha superado los trámites comunitarios tras recibir el visto bueno del Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea.

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Una ventana directa a Europa para trasladar las singularidades de la ciudad

Esta incorporación histórica permitirá que la voz de Ceuta esté representada de forma directa en el próximo plenario del organismo europeo, previsto para los días 2 y 3 de diciembre.

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La llegada de Vivas a este órgano consultivo —en el que se integran los entes locales y regionales de los Veintisiete— se produce tras culminar un proceso administrativo impulsado por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y canalizado a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Política Territorial en el Consejo de la UE.

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Clave para afrontar los retos estructurales y migratorios

El objetivo principal de esta presencia institucional en Europa es dotar a la ciudad autónoma de un altavoz de peso en el debate comunitario para exponer de primera mano sus peculiaridades geográficas, socioeconómicas y los retos derivados de la presión migratoria y fronteriza. Desde el Ejecutivo local se valora este paso como una oportunidad crucial para lograr una mayor implicación de las instituciones europeas en la realidad singular de Ceuta y Melilla.