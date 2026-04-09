Álvaro Gallego ratifica ante el Tribunal Supremo que la empresaria llevó dinero en efectivo a la sede del PSOE por indicación de Víctor de Aldama

El juicio por presunta corrupción que sienta en el banquillo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, ha retomado este jueves su actividad en el Tribunal Supremo con revelaciones de alto impacto. Álvaro Gallego, chófer de la empresaria Carmen Pano, ha confirmado durante su declaración testifical que presenció cómo su jefa trasladaba importantes sumas de dinero en efectivo a la sede central del PSOE en la calle Ferraz.

«Lo vi porque miré de reojo», ha asegurado Gallego ante los magistrados, ratificando la versión que sitúa la entrega de 90.000 euros en el corazón de la formación socialista. Según el testimonio del conductor, la ruta comenzó en el domicilio de Pano en Las Rozas, desde donde se dirigieron al despacho de Víctor de Aldama en la calle Alfonso XIII antes de concluir el trayecto en la sede de Ferraz.

El origen del efectivo y la licencia de Villafuel

Durante el interrogatorio, el chófer ha precisado que Carmen Pano portaba bolsas con «tacos» de billetes. A preguntas del presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, Gallego ha señalado que el dinero procedía de Claudio Rivas, socio de Aldama, y que fue entregado por un emisario esa misma mañana en casa de la empresaria.

El testigo ha vinculado directamente estos pagos con las gestiones para la obtención de la licencia de Villafuel. Esta declaración refuerza la tesis de la acusación sobre un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos, por el cual tanto Pano como su hija Leonor González —quien también presta declaración este jueves— están siendo investigadas en la Audiencia Nacional.

Amenazas de Koldo García y el caso de «Miss Asturias»

La sesión de este jueves también ha contado con el testimonio de Enrique Martínez, exgerente de LogiRail, quien ha relatado las presuntas presiones ejercidas por Koldo García. Martínez ha explicado que, tras abrir un expediente disciplinario a la empleada Claudia Montes (conocida por haber sido Miss Asturias) debido a sus reiteradas ausencias injustificadas al trabajo, recibió llamadas intimidatorias del exasesor de Ábalos.

«Fueron amenazándome. Diciendo que se estaba tratando mal a esta señora y que iban a rodar cabezas», ha declarado Martínez. El exgerente ha detallado que Montes dejó de acudir a su puesto en febrero de 2020 y que, tras el cambio de director general en la empresa pública, se le realizó un nuevo contrato que le permitía reportar sus funciones directamente a Madrid.

Modificaciones en el calendario de testigos

A pesar de que inicialmente estaba prevista la comparecencia de los hermanos Mercedes y Javier de Estrada —inquilinos del inmueble en el Paseo de la Castellana que, presuntamente, Aldama acordó regalar a Ábalos—, el Tribunal ha confirmado que finalmente no serán citados. De este modo, la jornada se centrará en seis testimonios clave para desgranar la red de influencias y los movimientos de capital que centran esta causa penal.