El 10 de noviembre de 1927 se inició la tramitación de unos trabajos en el hangar que tenía la Base de Hidroaviones en el puerto de Ceuta; Defensa conserva ese expediente.

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1927: Obras documentadas en la Base de Hidroaviones

Las campañas de Marruecos, en las que se emplearon hidroaviones, habían puesto de manifiesto que el puerto ceutí servía como base aeronaval. La instalación perteneció a una etapa vinculada al pasado militar e industrial portuario. La instalación dejó de cumplir su función inicial a medida que evolucionaba la aviación y se abandonaban gradualmente esos aparatos. Defensa conserva planos y expedientes que permiten reconstruir su existencia e importancia. El perfil de Ceuta cambió por el desarrollo del puerto, el ferrocarril, la aviación, los edificios públicos, el ensanche y los equipamientos civiles, que también reforzaron su papel en el Estrecho.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Obras documentadas en la Base de Hidroaviones», que toma como referencia «Biblioteca Virtual de Defensa».

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Otras efemérides del 10 de noviembre

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Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 10 de noviembre.

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