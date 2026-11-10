la Emisión Santiago Abascal de la Revuelta fue lo más visto de la televisión ayer, lunes 9 de noviembre, con el 33,6 % de cuota de pantalla y 4.815.000 espectadores de media. Se emitió en La 1 a las 22:03.

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Ranking de cadenas del lunes

La 1 fue la cadena más vista del día, con el 16,8 % de cuota de pantalla.

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La 1: 16,8 % Antena 3: 12,7 % Temáticas de pago: 8,7 % Autonómicas (FORTA): 8,1 % Telecinco: 7,7 % Cuatro: 7,2 % LA SEPTIMA: 5,8 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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