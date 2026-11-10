Crestanevada repasa las características del Ford Focus microhíbrido, el Fiat 500, el Audi A3 Sportback, el BMW X1 y el Toyota Corolla para orientar la elección según el uso del vehículo.

Lee tambien: Trucos para planchar mejor y en menos tiempo

El consumo es uno de los aspectos que más influyen en el gasto de un automóvil, aunque no se comporta igual en todos los recorridos. La utilización en ciudad, los kilómetros por carretera, la motorización y el estilo de conducción pueden modificar notablemente el resultado. Crestanevada reúne cinco modelos de distintos segmentos que permiten comparar cómo se plantea la eficiencia en un urbano, un compacto o un SUV.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

La selección, publicada previamente en la web de Crestanevada, incluye el Ford Focus ST-Line microhíbrido, el Fiat 500 microhíbrido, el Audi A3 Sportback 30 TDI, el BMW X1 sDrive16d y el Toyota Corolla. No se trata de un ranking universal de menor a mayor consumo: las cifras dependen de la versión, el año y las condiciones de uso. La compañía propone partir del recorrido habitual y contrastar la ficha técnica de cada unidad antes de tomar una decisión.

Lee tambien: Pelayo Díaz se sincera sobre su pasado con Pablo Alborán: «Cuando lo echo de menos me pongo una canción suya»

El Focus ST-Line combina el planteamiento de un compacto con una mecánica microhíbrida de 48 voltios. El sistema recupera energía en determinadas fases de conducción y presta apoyo al motor de combustión, una combinación que puede contribuir a moderar el consumo en tráfico urbano y recorridos mixtos.

Además de la eficiencia, el Focus aporta el formato de un turismo compacto apto para desplazamientos cotidianos y viajes. Es una alternativa para quien necesita un coche polivalente y valora el acabado ST-Line, siempre con la precaución de comprobar equipamiento, motor y consumo homologado de la versión concreta.