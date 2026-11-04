El Real Club Náutico de Motril (RCNM) asiste y participa en el II Congreso Nacional de Marinas de España que se celebra los días 4 y 5 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Este congreso, bajo el lema “Infraestructuras estratégicas para el desarrollo del litoral”, reúne a responsables de puertos deportivos, marinas, clubes náuticos, empresas especializadas y administraciones públicas competentes del sector.

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‹ › Foto 1 de 2 El Real Club Náutico de Motril participa en el II Congreso de Marinas de España

La representación del RCNM en este evento está a cargo de Antonio Tejada Cruz, presidente de la Junta Gestora, quien ha comenzado a establecer contactos y reuniones con destacados representantes del sector. Entre los contactos se encuentran Javier Ruiz de Cortázar, presidente de CEACNA y Juan Morgado, presidente de ACNA.

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Durante el congreso, se abordarán cuestiones relevantes sobre el funcionamiento y futuro de las instalaciones náutico-deportivas en España. La programación incluye una jornada técnica y otra institucional que permitirá a los participantes compartir experiencias sobre la gestión de los puertos deportivos y las necesidades de adaptación a los cambios normativos.

La participación del Real Club Náutico de Motril también es significativa en el contexto de una intensa programación deportiva, tras haber acogido recientemente la Copa de Andalucía de Snipe y el Campeonato de España Máster en los últimos días de octubre.

Además, el club motrileño se encuentra en un periodo de transición institucional, con elecciones programadas para el 7 de noviembre, lo que hace que su participación en este congreso sea especialmente relevante para definir su futuro en el sector náutico.