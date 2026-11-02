El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2027, que asciende a un total de 448,48 millones de euros en términos consolidados.

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Este presupuesto representa un aumento del 5,38 % en comparación con el ejercicio anterior, donde el presupuesto se situó en 425,58 millones de euros.

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El siguiente paso será trasladar este documento a la Comisión Informativa de Hacienda, antes de continuar con su tramitación en el Pleno de la Asamblea.

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