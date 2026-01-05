El director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, ha comenzado el 2026 con unas declaraciones que han sacudido los cimientos de la movilidad en España. Mientras los conductores aún se adaptan a la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, Navarro ha puesto el foco en la eficiencia del transporte privado con una frase lapidaria: «Los coches en un futuro serán compartidos o no serán».

Esta postura sugiere un cambio de paradigma que podría transformar radicalmente cómo acudimos al trabajo o nos movemos por las ciudades.

El coche como un «lujo» insostenible

Para la máxima autoridad de la DGT, el modelo actual de un conductor por vehículo ha quedado obsoleto frente a los retos climáticos y urbanos.

• El peso de la ineficiencia: Navarro destacó que «no podemos permitirnos mover cada día 1.500 kilos de coche para transportar a una sola persona».

• Cambio de mentalidad: El director insta a la sociedad a incentivar la alta ocupación de los vehículos, sugiriendo que el futuro de las ciudades depende de su capacidad para reducir el ruido, la congestión y la contaminación.

ZBE y el control de la contaminación

Estas declaraciones llegan en un momento clave para la legislación española. Desde este 1 de enero de 2026, la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es obligatoria para:

• Ciudades de más de 50.000 habitantes.

• Territorios insulares.

• Municipios de más de 20.000 habitantes con problemas de calidad del aire.

En total, más de 149 municipios (donde reside casi la mitad de la población española) ya aplican restricciones para ordenar el tráfico y expulsar a los vehículos más contaminantes de los centros urbanos.

La polémica de la baliza V16 conectada

El inicio de año también ha estado marcado por los problemas técnicos de la baliza V16, obligatoria para sustituir a los triángulos. Los usuarios han reportado quejas significativas:

1. Visibilidad: Críticas por la falta de potencia lumínica en condiciones de luz diurna intensa.

2. Privacidad: La baliza emite una señal de localización en tiempo real a la plataforma DGT 3.0. Estar parado en la carretera con la ubicación abierta a terceros genera inquietud por la seguridad personal.

3. Salud: Han aparecido reportes preocupantes de usuarios que aseguran que el dispositivo podría interferir con la programación de marcapasos, alterando supuestamente el ritmo cardíaco.

¿Qué esperar a corto plazo?

Aunque Navarro ha sido contundente, por ahora no existe una ley que prohíba circular solo en el coche. Sin embargo, sus palabras suelen ser la antesala de nuevos incentivos para el coche compartido o restricciones adicionales en los accesos urbanos para vehículos de baja ocupación.