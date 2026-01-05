Las intensas precipitaciones de las últimas horas, provocadas por el paso de la borrasca Francis, han provocado el cierre de 13 carreteras en el inicio de este lunes 5 de enero de 2026. Según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), la provincia de Cádiz es la más afectada, seguida de Málaga y un punto aislado en Mallorca.

A continuación, detallamos la lista de vías afectadas para evitar contratiempos en los desplazamientos de la víspera de Reyes:

Provincia de Cádiz (8 carreteras cortadas)

Es la zona con mayor número de incidencias, especialmente en el entorno de Jerez y el Campo de Gibraltar:

• Jerez de la Frontera y alrededores: CA-3101 (Macharnudo Alto), CA-3102 (Jerez), CA-3113 (El Portal) y CA-4107 (Torrecera).

• Algeciras: CA-9208 y CA-9209.

• Otras zonas: CA-3400 (Rincones) y CA-8200 (San Pablo de Buceite).

Provincia de Málaga (4 carreteras cortadas)

El agua acumulada ha obligado a interrumpir la circulación en varios puntos del interior y el valle del Guadalhorce:

• A-7057 en Estación de Cártama.

• MA-3304 en Alhaurín el Grande.

• MA-5401 en Casarabonela.

• MA-5403 en Ardales.

Baleares

• Mallorca: Permanece cortada la MA-3300 a su paso por Sineu debido a inundaciones en la calzada.

Recomendaciones de la DGT

Ante la persistencia de los avisos amarillos por lluvias en el sur peninsular, la DGT recomienda:

1. Consultar el mapa de tráfico en tiempo real antes de salir, ya que la situación puede cambiar rápidamente con la apertura o cierre de nuevos tramos.

2. Evitar cruzar vados o zonas inundables, aunque el nivel del agua parezca bajo; la corriente puede ser más fuerte de lo que aparenta.

3. Encender las luces de cruce y aumentar la distancia de seguridad debido a la reducción de visibilidad y el riesgo de aquaplaning.