Las intensas precipitaciones de las últimas horas, provocadas por el paso de la borrasca Francis, han provocado el cierre de 13 carreteras en el inicio de este lunes 5 de enero de 2026. Según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), la provincia de Cádiz es la más afectada, seguida de Málaga y un punto aislado en Mallorca.
A continuación, detallamos la lista de vías afectadas para evitar contratiempos en los desplazamientos de la víspera de Reyes:
Provincia de Cádiz (8 carreteras cortadas)
Es la zona con mayor número de incidencias, especialmente en el entorno de Jerez y el Campo de Gibraltar:
• Jerez de la Frontera y alrededores: CA-3101 (Macharnudo Alto), CA-3102 (Jerez), CA-3113 (El Portal) y CA-4107 (Torrecera).
• Algeciras: CA-9208 y CA-9209.
• Otras zonas: CA-3400 (Rincones) y CA-8200 (San Pablo de Buceite).
Provincia de Málaga (4 carreteras cortadas)
El agua acumulada ha obligado a interrumpir la circulación en varios puntos del interior y el valle del Guadalhorce:
• A-7057 en Estación de Cártama.
• MA-3304 en Alhaurín el Grande.
• MA-5401 en Casarabonela.
• MA-5403 en Ardales.
Baleares
• Mallorca: Permanece cortada la MA-3300 a su paso por Sineu debido a inundaciones en la calzada.
Recomendaciones de la DGT
Ante la persistencia de los avisos amarillos por lluvias en el sur peninsular, la DGT recomienda:
1. Consultar el mapa de tráfico en tiempo real antes de salir, ya que la situación puede cambiar rápidamente con la apertura o cierre de nuevos tramos.
2. Evitar cruzar vados o zonas inundables, aunque el nivel del agua parezca bajo; la corriente puede ser más fuerte de lo que aparenta.
3. Encender las luces de cruce y aumentar la distancia de seguridad debido a la reducción de visibilidad y el riesgo de aquaplaning.