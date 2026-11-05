El Sindicat de Llogateres, el Sindicat d’Habitatge de Gràcia y la sectorial de vivienda cooperativa de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya han denunciado la falta de apoyo público para salvar cinco bloques amenazados por la especulación y reclaman a las administraciones que actúen con urgencia.

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‹ › Foto 1 de 4 La falta de acción institucional pone en riesgo cinco bloques de vivienda en Barcelona

En Barcelona, más de un centenar de vecinas de distintos edificios esperan una respuesta del Ayuntamiento para poder salvar su casa y garantizar su estabilidad residencial. Uno de los casos es el de La Rosa, que agrupa dos bloques contiguos en las calles Planeta y Ros de Olano, en el barrio de Gràcia, donde viven actualmente 40 personas en 17 viviendas.

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También está afectado un bloque de la calle Mare de Déu de Montserrat, en el Guinardó, con 65 vecinas en 28 viviendas, y dos bloques de la calle Travessera de Gràcia, donde hay 10 pisos y viven al menos 14 personas. En total, un mínimo de 119 personas afectadas.

Ante el riesgo de expulsión, grupos de vecinas y las cooperativas Sostre Cívic y La Dinamo han manifestado su voluntad de adquirir estos inmuebles y cooperativizarlos. El Sindicat de Llogateres y las cooperativas reclaman al Ayuntamiento y a la Generalitat el apoyo económico necesario para hacerlo posible.

Desde hace tres años, el Sindicat de Llogateres y la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) trabajan conjuntamente con el sector cooperativo para hacer realidad la cooperativización de viviendas como herramienta para evitar la expulsión de las inquilinas y sacar la vivienda del mercado especulativo.