El IBEX 35 cerró este jueves 5 de noviembre de 2026 en 19.486 puntos, con una subida de 115,10 puntos, el 0,59%, en la bolsa española. Según Yahoo Finance, el índice terminó por encima de los 19.370,90 puntos de la sesión anterior.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió la jornada en 19.537,50 puntos y alcanzó un máximo de 19.710,80. Su mínimo intradía se situó en 19.384,10 puntos. Entre ambos extremos hubo una diferencia de 326,70 puntos.

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Aunque el cierre supuso un avance frente al miércoles, quedó 51,50 puntos por debajo de la apertura. También se situó 224,80 puntos por debajo del máximo de la jornada y 101,90 puntos por encima del mínimo.

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La comparación con la sesión anterior muestra una segunda subida consecutiva. El miércoles 4 de noviembre, el índice había cerrado en 19.370,90 puntos, después de terminar el martes en 18.807,20.

Resumen de la sesión

Apertura: 19.537,50 puntos.

19.537,50 puntos. Máximo: 19.710,80 puntos.

19.710,80 puntos. Mínimo: 19.384,10 puntos.

19.384,10 puntos. Cierre: 19.486 puntos.

19.486 puntos. Variación: subida de 115,10 puntos, el 0,59%.

El máximo del jueves superó los 19.482,20 puntos alcanzados durante la sesión del miércoles. El mínimo de la jornada, de 19.384,10 puntos, también quedó por encima del cierre de la víspera.

Evolución de la semana

El IBEX 35 comenzó la semana de noviembre con un cierre de 18.957,80 puntos el lunes 2. Esa sesión abrió en 18.725,30 puntos, marcó un máximo de 18.987,20 y un mínimo de 18.713,70, según Yahoo Finance.

El martes 3, el índice terminó en 18.807,20 puntos, 150,60 menos que el lunes. Durante esa jornada alcanzó los 19.011,30 puntos y descendió hasta los 18.744,50, después de abrir en 18.784.

El miércoles 4 recuperó terreno y cerró en 19.370,90 puntos. El avance frente al martes fue de 563,70 puntos. La sesión comenzó en 18.921,20 puntos y se movió entre un máximo de 19.482,20 y un mínimo de 18.913,30.

El jueves, la subida de 115,10 puntos llevó el cierre hasta los 19.486. Desde el cierre del lunes, el índice acumuló un avance de 528,20 puntos, pese al descenso registrado el martes.

Los cinco últimos cierres

30 de octubre: 18.652,90 puntos.

2 de noviembre: 18.957,80 puntos.

3 de noviembre: 18.807,20 puntos.

4 de noviembre: 19.370,90 puntos.

5 de noviembre: 19.486 puntos.

En el conjunto de las cinco sesiones recogidas por Yahoo Finance, el cierre pasó de 18.652,90 puntos el viernes 30 de octubre a 19.486 el jueves 5 de noviembre. La diferencia entre ambos cierres fue de 833,10 puntos.

El cierre del jueves fue el más alto de esas cinco jornadas. El más bajo correspondió al viernes 30 de octubre, cuando el índice abrió en 18.725 puntos y se movió entre los 18.644,70 y los 18.796,90.

Euríbor y mercados

El euríbor es un tipo de referencia utilizado, entre otros productos, en hipotecas a interés variable. Su evolución forma parte del seguimiento de los tipos de interés, mientras que el IBEX 35 refleja la cotización de las empresas que integran el índice bursátil español.

Se trata de indicadores distintos: el cierre del índice bursátil recoge la evolución de la bolsa en una sesión, mientras que el euríbor es una referencia de tipos de interés. La subida del IBEX 35 este jueves se produjo después del avance registrado el miércoles.

Con el cierre de 19.486 puntos, el índice encadenó dos sesiones al alza tras el descenso del martes y terminó la jornada por encima de los niveles de cierre de las cuatro sesiones anteriores recogidas por Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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