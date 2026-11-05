El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha elaborado un borrador de real decreto que contempla una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5,3% para el año 2027, lo que situaría la cuantía bruta anual en 18.004 euros.

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La propuesta fija los detalles clave del nuevo marco salarial:

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Tabla salarial: En caso de aprobarse de forma definitiva, la retribución mínima ascenderá a 1.286 euros al mes en 14 pagas (o 1.500,33 euros mensuales en 12 pagas). En términos diarios, el salario mínimo alcanzará los 42,86 euros.

En caso de aprobarse de forma definitiva, la retribución mínima ascenderá a (o 1.500,33 euros mensuales en 12 pagas). En términos diarios, el salario mínimo alcanzará los 42,86 euros. Calendario de aprobación: Tras la elaboración del borrador, el Gobierno iniciará el proceso de consulta previa e interlocución con los agentes sociales (sindicatos y patronal) con la vista puesta en tramitar el real decreto antes de que finalice el año.

Tras la elaboración del borrador, el Gobierno iniciará el proceso de consulta previa e interlocución con los agentes sociales (sindicatos y patronal) con la vista puesta en tramitar el real decreto antes de que finalice el año. A quién afecta: La medida beneficiará de forma directa a cerca de dos millones de trabajadores, afectando especialmente a los empleados no cualificados, a los sectores agrícola y de servicios, a los jóvenes en sus primeros empleos y al colectivo de empleadas del hogar.

La medida beneficiará de forma directa a cerca de dos millones de trabajadores, afectando especialmente a los empleados no cualificados, a los sectores agrícola y de servicios, a los jóvenes en sus primeros empleos y al colectivo de empleadas del hogar. Impacto tributario y retenciones: La subida situará el SMI por encima del mínimo exento de tributación en el IRPF si no se actualiza en paralelo la normativa fiscal. Por ello, el Ministerio de Hacienda deberá adaptar el reglamento del impuesto sobre la renta para garantizar que el incremento salarial neto no se vea mermado por las retenciones.

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