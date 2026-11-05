MADRID — La Policía Nacional ha incorporado a la investigación un nuevo informe en el que se identifica formalmente a dos altos mandos policiales de Marruecos que se encontraron en la zona fronteriza de Ceuta y dieron instrucciones directas a los migrantes durante la reciente entrada masiva.

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Los documentos y soportes audiovisuales han sido remitidos a la jueza de la Audiencia Nacional que instruye el caso, María Tardón.

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Directrices y gesticulación hacia los migrantes

Según detalla el informe policial, los vídeos analizados —procedentes de registros públicos y medios de comunicación— muestran de manera clara a los mandos marroquíes participando activamente en la zona fronteriza.

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Entre los identificados figura el prefecto de la Policía de la región de Tetuán, Mohamed El Oualidi, sobre quien el documento detalla que aparece en las imágenes impartiendo directrices, gesticulando con el brazo derecho y señalando de forma explícita a los migrantes la dirección hacia la que debían dirigirse. Asimismo, en otros fragmentos analizados se observa a agentes de la Policía Nacional marroquí guiando a grupos de personas, incluidos mujeres y menores, hacia el interior del territorio.

En la cúspide de la cadena de mando operativa

Para los investigadores españoles, las personas reconocidas se sitúan «dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad» del país vecino durante los sucesos.

La Policía continúa analizando el material gráfico y audiovisual disponible con el objetivo de esclarecer con exactitud el rol institucional desempeñado por los mandos identificados en la crisis migratoria, así como lograr la identificación del resto de personas que participaron en las directrices sobre el terreno.