El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cerrado filas este jueves en torno a la gestión realizada por el exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con motivo del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda (Toledo). Al mismo tiempo, ha marcado como objetivo prioritario para el Gobierno la recuperación plena de la confianza ciudadana en la red española de alta velocidad.

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Durante su intervención, Bolaños ha puesto en valor el desempeño y la asunción de responsabilidades por parte de Puente tras el siniestro en la línea Madrid-Sevilla. En este sentido, ha defendido que el Ejecutivo ha actuado con transparencia desde el primer momento, facilitando las explicaciones pertinentes sobre el estado de las infraestructuras, el funcionamiento de los sistemas de señalización y los protocolos de seguridad activados.

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El titular de Presidencia ha subrayado que, tras el choque y los recientes episodios que han afectado al transporte ferroviario, la «misión fundamental» del Ejecutivo pasa por devolver la tranquilidad a los usuarios y restablecer el prestigio de la red de alta velocidad. Para ello, ha remarcado el compromiso del Gobierno de destinar todos los recursos técnicos, económicos e investigadores necesarios para esclarecer las causas exactas del accidente, reforzar los controles de seguridad y garantizar la máxima fiabilidad en la circulación de trenes en todo el país.

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