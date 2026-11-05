La ciudad de Ceuta ha adjudicado por fin el contrato de asistencia jurídica destinado a los menores extranjeros no acompañados, un trámite que se había hecho esperar cerca de dos meses.

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Este servicio de asistencia jurídica es clave para desbloquear la situación administrativa de cientos de menores inmigrantes que se encuentran en la ciudad. Desde septiembre, muchos de estos procedimientos estaban paralizados por la falta de representación legal adecuada.

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La contratación se ha tramitado por emergencia para poder dar respuesta a una situación que requiere atención urgente. Esta medida permitirá la reactivación de los procesos necesarios para garantizar la protección de estos menores.

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La falta de asistencia legal había generado una situación de inquietud tanto entre los menores como entre las organizaciones que trabajan con este colectivo, que llevan tiempo demandando soluciones efectivas.

A partir de ahora, con la adjudicación del contrato, se espera que se inicien nuevamente los trámites administrativos y legales necesarios para dar continuidad a los casos de estos menores extranjeros.

Ceuta, por su ubicación geográfica y su contexto histórico en relación a la inmigración, enfrenta constantemente el desafío de atender adecuadamente a la población migrante, especialmente a los menores que llegan sin acompañamiento familiar.