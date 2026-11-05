MADRID — El partido presidido por Santiago Abascal ha cerrado el mes de octubre con 74.639 militantes registrados, lo que supone un nuevo récord histórico de afiliación para la formación política, según ha informado la propia organización en un comunicado.

Lee tambien: El juez Pablo Llarena cierra el sumario contra Carles Puigdemont y deja en manos del Supremo la aplicación de la amnistía

La cifra representa un incremento de 1.214 nuevos afiliados en comparación con los datos registrados al cierre del mes de septiembre.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Impulso por la convocatoria electoral

Desde la formación de extrema derecha se ha destacado que esta tendencia al alza, que venía consolidándose en los meses previos, se vio especialmente reforzada a raíz de la convocatoria electoral. Según el partido, fue precisamente en ese periodo cuando las solicitudes de alta aumentaron «de forma considerable».

Lee tambien: Huelga de maquinistas de Renfe este 29 de octubre: horarios, servicios mínimos y afecciones en AVE y Cercanías

Descenso en las bajas y reincorporaciones

Junto al crecimiento en el volumen total de su base militante, Vox ha puesto el foco en la evolución de las salidas de la organización. La formación asegura que se ha producido una bajada «significativa» de las solicitudes de baja, situándose en mínimos históricos.

Como dato añadido para ilustrar la estabilidad de su base social, la cúpula del partido ha señalado que cerca de 200 personas que habían pedido su baja en meses anteriores han optado por dar marcha atrás y solicitar de nuevo su reincorporación como afiliados de pleno derecho.