Diez menores de la asociación disfrutan de un entrenamiento con el primer equipo en el Estadio Alfonso Murube.

CEUTA – La Fundación AD Ceuta FC ha dado un nuevo paso en su programa de iniciativas sociales con una jornada dedicada a la inclusión y el deporte. En la mañana de hoy, las instalaciones del Estadio Alfonso Murube han abierto sus puertas a un grupo de usuarios de la asociación Autismo Ceuta, permitiendo que una decena de menores viviera de cerca el día a día del conjunto caballa.

Una experiencia única con el primer equipo

Los participantes han tenido el privilegio de presenciar el entrenamiento del primer equipo bajo la dirección de José Juan Romero. Más allá de lo deportivo, la actividad se ha diseñado como una experiencia enriquecedora en un entorno seguro e inclusivo, donde valores como el compañerismo y la convivencia han sido los grandes protagonistas.

La iniciativa busca utilizar el fútbol como una herramienta real de integración para colectivos con necesidades específicas de la ciudad.

Gestos que dejan huella

Al concluir la sesión preparatoria, el cuerpo técnico y los futbolistas dedicaron un tiempo especial a los jóvenes asistentes. Entre saludos personales, firmas de autógrafos y la entrega de balones oficiales de la fundación, se generó un ambiente de ilusión que culminó con un recuerdo imborrable para los menores de Autismo Ceuta.

Deporte al servicio de la comunidad

Esta acción no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la hoja de ruta de la Fundación AD Ceuta FC para promover el bienestar social. Con este encuentro, la entidad reafirma su voluntad de colaborar activamente con las asociaciones locales, consolidando alianzas que generen un impacto positivo en la sociedad ceutí a través del deporte.