El sindicato anuncia medidas legales ante la falta de transparencia y el incumplimiento del convenio en la planificación de jornadas del SUAP.

El sindicato Solidaridad ha puesto el foco sobre la gestión del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) tras recibir denuncias sobre una planificación de turnos que no se ajusta a lo establecido en el convenio colectivo. La organización, que se ha reunido con miembros de la plantilla afectados, advierte de que esta situación está comprometiendo la seguridad jurídica y las condiciones laborales de los trabajadores de este servicio esencial.

Incumplimiento prolongado y falta de respuesta

Según explica el sindicato, la aplicación de criterios ajenos a la normativa laboral se está produciendo de forma prolongada en el tiempo. Solidaridad tilda de «especialmente grave» que las solicitudes formales de información realizadas por los empleados no hayan obtenido respuesta por parte de la administración.

“La falta de transparencia impide a los trabajadores conocer con claridad sus derechos y defenderlos adecuadamente”, denuncian desde el sindicato.

Acciones legales y defensa del trabajador

Ante este escenario, Solidaridad ya se encuentra analizando toda la documentación disponible para iniciar actuaciones en defensa de los profesionales. El sindicato recuerda que la normativa vigente obliga a informar y consultar a los representantes de los trabajadores, además de respetar escrupulosamente las condiciones pactadas en el convenio.

La organización ha sido tajante al asegurar que «no se va a permitir ninguna vulneración» y anima a toda la plantilla afectada a reclamar sus derechos laborales, garantizando que utilizarán todos los mecanismos jurídicos necesarios para exigir responsabilidades.

VOX trasladará el conflicto al Congreso

La problemática ha trascendido el ámbito sindical tras la participación de Juan Sergio Redondo, portavoz de VOX en la ciudad, en las reuniones con los afectados. Como resultado de este encuentro, la formación política ha confirmado que llevará la situación de las urgencias de Atención Primaria a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

El objetivo de esta iniciativa parlamentaria es fiscalizar la gestión del servicio y asegurar que una prestación tan crítica para la ciudadanía no se vea mermada por una organización de personal deficiente.