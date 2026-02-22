Detenidos los cuatro líderes de la célula que atacó organismos públicos y difundió desinformación contra instituciones españolas y sudamericanas. Las autoridades han intervenido sus canales en Telegram, X y YouTube.

MADRID – La Guardia Civil ha dado por desarticulada la cúpula de ‘Anonymous Fénix’, la rama de hackers que operaba bajo el paraguas del colectivo internacional ‘Anonymous’ en España. La operación se ha saldado con la detención de sus cuatro cabecillas, acusados de dirigir campañas de sabotaje digital contra infraestructuras del Estado, intensificadas especialmente tras la catástrofe de la DANA en Valencia.

Una operación en dos fases

La investigación, que ha seguido el rastro digital del grupo desde su aparición en abril de 2023, se ha ejecutado en dos tiempos para asegurar la captura de los perfiles con mayor responsabilidad:

Mayo de 2025: Cayeron el administrador y el moderador principal en Alcalá de Henares (Madrid) y Oviedo (Asturias) .

Cayeron el administrador y el moderador principal en y . Febrero de 2026: Se ha completado el operativo con el arresto de los dos integrantes más activos en Ibiza y Móstoles (Madrid).

Reclutamiento de voluntarios para el sabotaje

Aunque el grupo comenzó difundiendo noticias y contenido crítico contra instituciones de España y Sudamérica en redes sociales, su peligrosidad escaló en septiembre de 2024. Fue entonces cuando iniciaron una campaña de reclutamiento masivo a través de Telegram, buscando voluntarios para perpetrar ciberataques coordinados contra dominios gubernamentales relevantes.

El momento de mayor actividad coincidió con la gestión de la emergencia en Valencia. El grupo aprovechó la sensibilidad social tras la DANA para lanzar ataques contra organismos públicos, tratando de comprometer la estabilidad de los servicios digitales en un momento crítico.

Intervención de activos digitales

Además de las detenciones, la Guardia Civil ha procedido al desmantelamiento de toda su infraestructura de propaganda y coordinación:

Intervención judicial del perfil de la red social X y la cuenta de YouTube. Cierre definitivo de su canal de Telegram, que funcionaba como el núcleo operativo para la difusión de información contra el Estado y la captación de nuevos miembros.

La operación pone de relieve la vigilancia sobre grupos que, bajo el pretexto del hacktivismo, realizan acciones que afectan a la seguridad nacional y al funcionamiento de las instituciones públicas.