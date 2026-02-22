En el 600 aniversario de su llegada a España, el presidente del Gobierno reivindica la identidad gitana como «parte intrínseca» del país y anuncia que combatirá el antigitanismo con «toda la fuerza» del Estado de derecho.

MADRID – El Palacio de la Moncloa se ha vestido de gala este sábado para conmemorar los seis siglos de historia del pueblo gitano en España. Bajo el título «Gelem, Gelem» —himno internacional gitano—, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encabezado un acto institucional cargado de simbolismo para exigir «respeto, igualdad y reconocimiento» para una comunidad que, según sus palabras, es fundamental para entender la identidad española.

Una lucha contra el odio digital

Aunque el presidente ha puesto en valor los avances logrados en las últimas décadas, ha reconocido que los «siglos de discriminación y antigitanismo» no han desaparecido. Sánchez ha puesto el foco en una amenaza creciente: las redes sociales, donde asegura que «arrecian los discursos de odio».

«Persisten desigualdades en vivienda, empleo o educación que afectan con más fuerza a las mujeres, y estereotipos que hieren y limitan oportunidades», ha señalado el jefe del Ejecutivo, comprometiéndose a situarse «enfrente» de cualquier persecución y a utilizar los mecanismos del Estado de derecho para garantizar la convivencia.

Reconocimiento a la lengua y la cultura

Durante su intervención, Sánchez ha hecho una defensa explícita del romaní, recordando que fue una lengua prohibida y perseguida en el pasado, y subrayando la necesidad actual de protegerla como patrimonio cultural. «España no se podría entender sin la huella del pueblo gitano; está en nuestra forma de sentir, hablar y crear», ha aseverado.

El acto, conducido por la poeta Noelia Cortés, ha servido también para premiar trayectorias de excelencia en la cultura y el activismo social:

Pepe Habichuela y Lolita Flores: Condecorados con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

Condecorados con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Juan de Dios Ramírez Heredia (ex europarlamentario): Distinguido con la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil.

Distinguido con la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil. Emilio Fernández “Caracafé” y Teresa Peña: También galardonados con la Orden del Mérito Civil por su labor social y cultural.

Un homenaje con esencia flamenca

La jornada no solo ha tenido un marcado carácter político, sino también artístico, con las actuaciones de figuras de primer nivel como Israel Fernández, Diego del Morao, Lela Soto y María Terremoto, quienes pusieron música a una reivindicación que busca pasar del reconocimiento simbólico a la igualdad real.

Seis siglos después de su llegada a la península ibérica, Sánchez ha concluido reafirmando que el Gobierno trabajará para que la «justicia histórica» sea una realidad cotidiana para los casi un millón de ciudadanos gitanos que viven en España.