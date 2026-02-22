El Spotify Camp Nou será el escenario donde el Barça de Hansi Flick busque recuperar el liderato perdido la pasada jornada en Girona. Los azulgranas reciben a un Levante en situación crítica, penúltimo en la tabla, en un duelo que exige el regreso a la victoria para no alejarse del Real Madrid de Arbeloa.

Tras dos tropiezos consecutivos, el FC Barcelona necesita reactivarse. La gran noticia para el barcelonismo es el retorno de Pedri a la convocatoria tras un mes de baja, aunque todo apunta a que empezará desde el banquillo para ganar ritmo. El Levante UD, por su parte, llega muy mermado por las bajas y la necesidad extrema de sumar para soñar con la permanencia.

Onces probables: Barça vs. Levante

Hansi Flick mantendrá el bloque habitual, con la principal novedad de la posible titularidad de Ferran Torres en lugar de un Lewandowski que podría rotar tras la carga de minutos. Por parte granota, Luis Castro deberá recomponer su once ante ausencias clave.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García (o Araújo), Balde; De Jong, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres. Dudas: Eric García y Rashford terminaron con molestias el último encuentro y son duda hasta última hora.

Horario: ¿A qué hora empieza el Barcelona – Levante?

El partido se disputa este domingo en el Camp Nou:

Fecha: Domingo, 22 de febrero de 2026.

Domingo, 22 de febrero de 2026. Hora: 16:15 horas (horario peninsular español).

16:15 horas (horario peninsular español). Estadio: Spotify Camp Nou (Barcelona).

TV y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

El encuentro cuenta con una cobertura multiplataforma a través de los canales de Movistar Plus+ (aunque algunos operadores alternativos como DAZN también pueden ofrecer señal según el paquete contratado):

M+ LaLiga TV: Dial 54 de Movistar y 110 de Orange.

Dial 54 de Movistar y 110 de Orange. M+ LaLiga HDR: Dial 440 (máxima calidad).

Dial 440 (máxima calidad). M+ LaLiga 2: Dial 57.

Dial 57. LaLiga TV Bar: Para establecimientos públicos.

Las claves del partido