El Estadio de la Cerámica se viste de gala para acoger el derbi de la Comunitat Valenciana. Un Villarreal asentado en puestos de Champions recibe a un Valencia al alza que busca dar un golpe de autoridad en territorio rival y seguir escalando posiciones.

La jornada 25 de LaLiga EA Sports pone su broche de oro este domingo con uno de los duelos de mayor rivalidad regional en el fútbol español. El Villarreal CF, tercero en la tabla, necesita recuperar la regularidad para proteger su plaza de Liga de Campeones, mientras que el Valencia CF, ahora bajo la batuta de Carlos Corberán, llega con la moral reforzada tras encadenar buenos resultados recientemente.

Análisis del partido: Europa contra el crecimiento che

El submarino amarillo, dirigido por Marcelino García Toral, afronta el derbi con la responsabilidad de ser el favorito por clasificación. Pese a un balance irregular en las últimas cinco jornadas (2 victorias, 1 empate y 2 derrotas), la fortaleza en casa se antoja vital para resistir el empuje del Atlético de Madrid y el Villarreal en la zona alta.

Por su parte, el Valencia de Carlos Corberán ha dado un salto competitivo notable. Situados en la 14ª posición, los blanquinegros han sumado tres victorias en sus últimos cinco compromisos, alejando los fantasmas del descenso y mirando con optimismo hacia la zona media. Un triunfo en el derbi sería la confirmación definitiva de la «era Corberán».

Onces probables: Villarreal vs. Valencia

Ambos técnicos apostarán por sus bloques de gala en un partido donde la intensidad emocional suele marcar la diferencia:

Villarreal CF: Luiz Junior; Veiga, Pau Navarro, Mouriño, Pedraza; Dani Parejo, Gueye, Alberto Moleiro, Buchanan; Nicolas Pépé y Mikautadze. Clave: El control del ritmo de Parejo y la inspiración de Mikautadze, el hombre gol del momento.

Dimitrievski; Unai Núñez, Tárrega, Cömert, Gayá; Guido, Beltrán, Ugrinic; Luis Rioja, Ramazani y Hugo Duro.

Horario: ¿A qué hora empieza el derbi Villarreal – Valencia?

El partido cierra la actividad dominical en la jornada liguera:

Fecha: Domingo, 22 de febrero de 2026.

Domingo, 22 de febrero de 2026. Hora: 21:00 horas (horario peninsular español).

21:00 horas (horario peninsular español). Estadio: Estadio de la Cerámica (Villarreal).

TV y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

El encuentro podrá seguirse a través de los canales oficiales de la plataforma poseedora de los derechos exclusivos para este horario: