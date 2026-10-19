CEUTA — Una operación conjunta de la Guardia Civil llevada a cabo durante la madrugada del domingo permitió desbaratar un nuevo intento de pase clandestino de inmigrantes en la zona de la carretera de Benzú. Los presuntos traficantes lograron escapar tras percatarse de la presencia policial, dejando abandonados tanto los vehículos como los efectos preparados para la actividad ilegal.

Lee tambien: Ceuta: Guardia Civil intensifica vigilancia ante aumento de pateras

El Faro de Ceuta

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Claves de la operación:

El hallazgo: Alrededor de las cinco de la madrugada , una patrulla de servicio detectó un vehículo sospechoso con matrícula alemana estacionado en un punto kilométrico de la citada carretera.

Alrededor de las , una patrulla de servicio detectó un vehículo sospechoso con matrícula alemana estacionado en un punto kilométrico de la citada carretera. La huida: Ante la cercanía y actuación de los agentes, los ocupantes del vehículo optaron por huir del lugar de inmediato.

Ante la cercanía y actuación de los agentes, los ocupantes del vehículo optaron por huir del lugar de inmediato. Material intervenido: En el arenal y la zona próxima, los efectivos de la Benemérita encontraron una embarcación con el motor recién descargado, además de la furgoneta utilizada para su transporte.

Investigación abierta

Por el momento, no se ha confirmado oficialmente la realización de detenciones relacionadas con este operativo frustrado. Sin embargo, la Guardia Civil ha abierto una investigación formal y se encuentra analizando los indicios recogidos en el lugar —incluyendo el vehículo y la embarcación abandonados— para dar con los responsables de esta red de tráfico ilegal.

Lee tambien: La Guardia Civil intercepta 5 embarcaciones con inmigrantes en Ceuta