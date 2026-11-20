Ceuta, 20 de noviembre de 2026. — El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Ceuta, Rafael Martínez Peñalver, ha cuestionado tanto el momento como la cuantía presupuestaria de las obras iniciadas en los espigones fronterizos del Tarajal y Benzú, tildando la actuación de “electoralista” e insuficiente para contener una entrada masiva como la registrada el pasado mes de julio.

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Durante una comparecencia celebrada este jueves junto a los candidatos al Senado Abdelhakim Abdeselam y Cristina Díaz, Martínez Peñalver —ingeniero de profesión— sostuvo que, aunque el coste final depende de la longitud necesaria, el fondo marino y el oleaje, con menos de 50 millones de euros resulta “prácticamente inviable” levantar una infraestructura capaz de soportar una llegada masiva similar (lo que sitúa la inversión actual, en torno a los cinco millones, en apenas un 10 % de esa estimación).

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Otros ejes de la comparecencia del candidato popular

Cuestionamiento a las cifras oficiales sobre inmigración: Martínez Peñalver puso en duda las declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres sobre la ausencia de personas durmiendo en la calle en Ceuta —asegurando haber visto al menos a cinco esa misma mañana— y señaló discrepancias entre las cifras de inmigrantes acogidos en la ciudad ofrecidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (menos de 5.000), y las trasladadas por el mando único.

Martínez Peñalver puso en duda las declaraciones del ministro sobre la ausencia de personas durmiendo en la calle en Ceuta —asegurando haber visto al menos a cinco esa misma mañana— y señaló discrepancias entre las cifras de inmigrantes acogidos en la ciudad ofrecidas por el presidente del Gobierno, (menos de 5.000), y las trasladadas por el mando único. Rebaja fiscal en la cesta de la compra e IRPF joven: En el plano económico, el candidato denunció la pérdida de poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios y anunció que el programa del PP incluye un 0 % de impuestos para alimentos y productos básicos (como carnes y pescados), además de eximir a los jóvenes del pago del IRPF durante su primer año laboral.

En el plano económico, el candidato denunció la pérdida de poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios y anunció que el programa del PP incluye un para alimentos y productos básicos (como carnes y pescados), además de eximir a los jóvenes del pago del laboral. Crítica a la gestión de los servicios públicos e ironía sobre el PSOE local: El dirigente popular cuestionó el destino de la recaudación fiscal frente al estado de infraestructuras y servicios como carreteras, ferrocarriles, sanidad y educación, y lanzó una felicitación irónica al diputado Melchor León y a los militantes expedientados o expulsados del PSOE de Ceuta.

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