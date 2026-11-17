Madrid / Ceuta — El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha recibido este martes en Madrid el premio ‘Inconformista 2026’ otorgado por el diario digital Okdiario. Durante el acto y posterior entrevista con el director del medio, Eduardo Inda, Vivas ha rechazado tajantemente el discurso de recuperación institucional tras la crisis migratoria del pasado verano: «Decir que estamos camino de la normalidad es una falta de respeto».

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El mandatario ceutí ha restado protagonismo a su figura asegurando que únicamente cumplió con su deber y ha dedicado la distinción al conjunto de los ciudadanos de Ceuta, a quienes atribuye el mérito de haber resistido sin perder la calma ante la entrada irregular de unas 100.000 personas en apenas 48 horas —una magnitud que ha comparado proporcionalmente con la llegada repentina de tres millones y medio de personas a Madrid. Según ha relatado, el impacto de aquellos sucesos provocó una grave pérdida de seguridad, tranquilidad y libertad, alterando por completo los hábitos cotidianos de la población.

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Críticas a los retrasos en las devoluciones y mirada al 29-N

En su intervención, Vivas ha defendido que la crisis fronteriza trasciende las siglas políticas porque afectó directamente a la soberanía y la integridad territorial de España, agradeciendo la labor de los medios que dieron visibilidad al problema frente a aquellos a los que acusa de ocultar la realidad o asumir la versión de Moncloa.

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Asimismo, el presidente ceutí ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, prometió el pasado 31 de julio devoluciones inmediatas en cuestión de horas o días, reprochando que, tres meses y medio después, ese compromiso siga sin hacerse efectivo. En este sentido, ha exigido aplicar la ley —o reformarla si fuese necesario— para garantizar el retorno efectivo de los migrantes a Marruecos, incluidos los menores, y ha reclamado la colaboración activa del país vecino.

De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Vivas se ha mostrado convencido de una victoria de Alberto Núñez Feijóo, destacando que el líder del Partido Popular se ha comprometido a blindar la frontera para evitar nuevos episodios similares y a ejecutar un plan de respaldo material y anímico para la ciudad.

Por otro lado, para conocer más sobre la trayectoria y el discurso institucional del dirigente ceutí en la etapa previa a la crisis fronteriza, resulta ilustrativa su intervención en Vivas celebra una Ceuta mejorada y esperanzada en su cuarto de, donde analizaba los retos económicos y sociales de la Ciudad Autónoma.