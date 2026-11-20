El piloto de Ducati Lenovo llega al Gran Premio de Portugal con 60 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 74 sobre Marco Bezzecchi, a falta de 74 por disputarse, para igualar a Giacomo Agostini y superar a Valentino Rossi en la categoría reina.

Marc Márquez aterriza este fin de semana en el circuito de Portimao con el objetivo de certificar su décima corona mundial en el Gran Premio de Portugal. Tras haber dejado el campeonato encaminado en Qatar, el piloto de Cervera dispone en la penúltima cita del calendario de 2026 de una nueva oportunidad para asegurar matemáticamente el título y evitar que la resolución del certamen se traslade hasta la última prueba en Valencia. La primera ocasión para cerrar el campeonato se producirá este mismo sábado durante la carrera sprint, jornada tras la cual únicamente restarán 62 puntos en juego.

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De alcanzar este objetivo, el piloto español sumaría su octavo título en la categoría de MotoGP, registro con el que superaría a Valentino Rossi e igualaría en el palmarés a Giacomo Agostini. El integrante del equipo Ducati Lenovo alcanza este tramo decisivo de la temporada dependiendo exclusivamente de sí mismo después de superar un curso complejo, marcado por las lesiones en el arranque del campeonato, tras el cual protagonizó una remontada que le sitúa en cabeza de la clasificación general con 60 puntos de margen respecto a Jorge Martín y 74 frente a Marco Bezzecchi, cuando todavía quedan 74 puntos por repartirse en total.

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Las cuentas de Marc Márquez en la sprint frente a Jorge Martín y Marco Bezzecchi

En términos matemáticos, a Marc Márquez le basta con sumar 14 puntos en lo que resta de temporada para proclamarse campeón del mundo de MotoGP. No obstante, para celebrar el alirón este mismo sábado en territorio portugués y no esperar ni a la carrera larga del domingo ni al cierre en Valencia, el piloto catalán necesita ampliar en dos puntos su ventaja respecto a Jorge Martín y evitar que Marco Bezzecchi le recorte 12 unidades en la prueba corta.

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La vía más directa para el piloto de Ducati Lenovo consiste en imponerse en la carrera sprint, resultado con el que se proclamaría campeón de manera automática con independencia de la posición en la que finalice el piloto madrileño de Aprilia. Por su parte, las opciones de Marco Bezzecchi pasan exclusivamente por ganar la prueba del sábado y esperar que la moto número 93 termine fuera de la zona de puntos; de hecho, si Márquez finaliza entre los nueve primeros clasificados, el piloto formado en la VR46 Riders Academy quedará matemáticamente descartado de la lucha por el título.

El desafío de vencer en Portimao, uno de los trazados pendientes del piloto español

La posibilidad de conquistar el campeonato en Portugal se presenta ante una grada We Are 93 completa y muy próxima a España, aunque exige a Marc Márquez superar una barrera estadística pendiente en su trayectoria deportiva. Portimao constituye, junto con Indonesia, el único circuito del calendario en el que el nueve veces campeón del mundo todavía no ha conseguido ganar. Aunque en el trazado indonesio de Mandalika sí logró imponerse en la carrera sprint antes de finalizar sexto en la prueba dominical, en el trazado portugués aún no conoce el triunfo.

En el supuesto de que el piloto español no consiga la victoria en la sprint de este sábado, todavía dispondrá de combinaciones válidas para sentenciar el Mundial. Si Márquez cruza la meta en segunda posición y Jorge Martín lo hace en tercer lugar —un desenlace idéntico al registrado en la carrera sprint del Gran Premio de Portugal de 2024, en la que se impuso Maverick Viñales—, el piloto de Ducati sumará dos puntos más que el de Aprilia y revalidará la corona de MotoGP.

A partir de la tercera plaza, las exigencias aumentan para el líder del campeonato: si concluye tercero, necesitará que al menos un piloto se intercale entre él y Martín. En caso de que ambos finalicen consecutivamente en las posiciones tercera y cuarta, cuarta y quinta, quinta y sexta, sexta y séptima, séptima y octava u octava y novena, el alirón quedaría aplazado. Tampoco le bastaría con terminar en novena posición, puesto que únicamente añadiría un punto a su casillero y alcanzaría una renta máxima de 61 puntos a falta de 62 por disputarse. En ese escenario, la resolución quedaría pendiente de la carrera del domingo, donde Jorge Martín estaría obligado a ganar para sumar 25 puntos y esperar que Márquez no puntuara si quisiera llevar el desenlace del Mundial hasta Valencia.