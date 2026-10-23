El seísmo, registrado en la prefectura de Nagqu a gran altitud, ha provocado el derrumbe de centenares de viviendas y el desplazamiento de más de 12.000 personas en medio de temperaturas bajo cero.

Lee tambien: Colombia entra en una nueva fase tras el terremoto: los equipos se centran en recuperar cuerpos entre los escombros

Redacción / Internacional

Un terremoto de magnitud 7 sacudió la región autónoma del Tíbet, concretamente en la prefectura de Nagqu, pasadas las 22:30 horas del jueves (hora local). El movimiento telúrico ha dejado un balance provisional de al menos 16 personas fallecidas y 65 heridos —11 de ellos de gravedad— a causa del desplome de 339 viviendas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Impacto y condiciones extremas

A pesar de la magnitud de la sacudida, el epicentro se situó en una zona escasamente poblada a unos 4.800 metros de altitud, lo que limitó consecuencias aún más trágicas. No obstante, el seísmo ha generado más de 400 réplicas posteriores y ha obligado a desplazar a unas 12.500 personas hacia zonas seguras.

Lee tambien: El terremoto de Colombia deja al menos 240 muertos y activa una amplia movilización internacional de ayuda

Los afectados han tenido que pasar la noche a la intemperie, resguardándose en vehículos o instalando tiendas de campaña debido al miedo a las réplicas y frente a unas duras temperaturas que alcanzaron los 6 grados bajo cero. Testimonios recogidos por medios locales describen escenas de pánico en las que los vecinos salieron a la carrera de sus hogares y establecimientos mientras los objetos caían a su alrededor.

Despliegue de emergencia

Las autoridades chinas han movilizado a cientos de policías, bomberos y equipos de rescate, además de un contingente del ejército dotado con perros de búsqueda y drones de reconocimiento. Las labores de desescombro y asistencia se enfrentan a importantes desafíos logísticos debido a los daños sufridos en las redes viarias y eléctricas de esta remota zona de alta montaña. El presidente chino, Xi Jinping, ha instado a desplegar todos los esfuerzos posibles para atender a las víctimas y reparar los daños.