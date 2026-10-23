Una violenta jornada de disparos ha sacudido la periferia suroeste de París. Durante la mañana de este viernes, un hombre armado sembró el pánico en las calles de dos municipios franceses, dejando como saldo un fallecido y al menos cuatro personas heridas, varias de ellas de gravedad.

Lee tambien: Un tiroteo en una escuela primaria deja cuatro muertos, incluidos tres niños y un profesor

El agresor ya ha sido arrestado por las fuerzas de seguridad y se encuentra bajo custodia policial, según confirmó el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Ataque indiscriminado en Trappes y La Verrière

Los trágicos sucesos comenzaron alrededor de las 10:30 horas. El sospechoso, identificado como Kevin T., abrió fuego desde un vehículo empleando un subfusil automático. Sus objetivos fueron viandantes en distintas zonas de Trappes y La Verrière, dos localidades pertenecientes al departamento de Yvelines, situadas a unos 30 kilómetros de la capital gala.

Lee tambien: Tiroteo en un instituto de Tailandia deja al menos seis muertos y 15 heridos

Según detalló el ministro del Interior, Laurent Nuñez, el individuo desplazó el vehículo por distintos puntos disparando contra las víctimas con lo que parece ser un arma de guerra.

Disparos en una gasolinera, un centro de salud y un parque infantil

El recorrido del atacante causó momentos de extrema tensión en barrios caracterizados por su diversidad multicultural. El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, explicó que el detenido disparó ráfagas de manera indiscriminada en tres puntos clave de la ciudad:

Una gasolinera , cerca de la cual un hombre perdió la vida y otro resultó herido en estado crítico.

, cerca de la cual un hombre perdió la vida y otro resultó herido en estado crítico. Las inmediaciones de un centro de salud .

. Un parque infantil.

El regidor municipal subrayó la virulencia del suceso al afirmar que el agresor buscaba provocar una masacre mediante «muchísimos disparos».

Víctimas e investigación por posible delito de odio y terrorismo

En la vecina localidad de La Verrière, el alcalde Nicolas Dainville informó que el tiroteo dejó otros tres heridos trasladados al hospital: una niña de 12 años y dos hombres de 29 y 49 años.

Ante la gravedad e índole de los hechos, la Fiscalía Nacional Antiterrorista asumió de inmediato la investigación. El organismo judicial indaga los hechos bajo las figuras de:

Asesinato en relación con un acto terrorista, agravado por dirigirse presuntamente contra las víctimas por su pertenencia (real o supuesta) a una determinada raza, etnia, religión o nación. Asociación de malhechores con fines terroristas para la preparación de atentados contra personas.

Respecto al móvil del crimen, Ali Rabeh detalló que el fallecido es de origen africano y la persona herida grave de origen magrebí, aunque instó a mantener la cautela a la espera de que las pesquisas policiales esclarezcan con exactitud la motivación del agresor.