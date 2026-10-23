El Teatro Campoamor acoge la entrega de unos galardones que en esta edición reconocen la excelencia internacional de figuras como Leo Messi, Patti Smith, Julian Barnes y el Studio Ghibli.

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Redacción / Oviedo

El Teatro Campoamor de Oviedo se viste de gala este viernes para acoger la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026. Presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, el acto central reunirá a lo más destacado de la cultura, el deporte, la ciencia y la cooperación internacional.

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Audiencias previas y protagonismo institucional

La jornada festiva en la capital asturiana ha arrancado por la mañana en el Hotel de la Reconquista con las tradicionales audiencias. En esta ocasión, la princesa Leonor protagonizará un momento destacado al recibir por primera vez en solitario a los galardonados de esta edición.

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Asimismo, la princesa y su hermana, la infanta Sofía, mantendrán encuentros con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo, así como con los ganadores de las Medallas de Asturias y los nombramientos de Hijos Predilectos y Adoptivos de la comunidad.

Un palmarés de talla mundial

El acto solemne en el Teatro Campoamor contará con las intervenciones del rey y de la princesa Leonor antes de proceder a la entrega de los galardones. La lista de premiados de este año destaca por su gran prestigio internacional:

Patti Smith (Artes)

(Artes) Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades)

(Comunicación y Humanidades) David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica)

(Investigación Científica y Técnica) Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional)

(Cooperación Internacional) Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales)

(Ciencias Sociales) Leo Messi (Deportes)

(Deportes) Julian Barnes (Letras)

(Letras) Christina Koch (Concordia)

La ceremonia pondrá el broche de oro a una intensa semana de actos culturales y institucionales en el Principado, consolidando un año más a Oviedo como epicentro cultural internacional.