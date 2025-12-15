El sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, ya tiene su combinación ganadora. Para jugar a la Bonoloto se deben elegir 6 números de una tabla del 1 al 49. A continuación, se detalla la combinación ganadora, el número Complementario y el Reintegro de esta edición.

Combinación ganadora de la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo diariamente (de lunes a sábado), pero es importante notar que el texto proporcionado indica que este sorteo se celebró en domingo, por lo que a efectos del artículo periodístico, se presenta la combinación resultante:

Tipo Números Combinación Ganadora 15, 20, 29, 36, 41 y 48 Número Complementario 17 Reintegro 7

Funcionamiento y apuestas

La Bonoloto, creada en febrero de 1988 y regulada por Loterías y Apuestas del Estado, destina el 55% de su recaudación total a premios, siendo uno de los juegos de azar más populares en España. Cada apuesta tiene un coste de 0,5 € (50 céntimos), siendo necesario realizar un mínimo de dos apuestas para validar el boleto.

Existen dos modalidades principales para jugar:

Apuesta simple: Se pueden jugar de 1 a 8 apuestas por boleto, eligiendo 6 números en cada una. Apuesta múltiple: Permite seleccionar hasta un máximo de 11 números en un mismo bloque, incrementando tanto el coste como las posibilidades de ganar.

Además, los jugadores tienen la opción de participar en un solo sorteo o seleccionar la opción para jugar en el resto de sorteos de la semana, lo que les permite mantener la misma combinación en los seis sorteos semanales (de lunes a sábado).