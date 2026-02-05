La factura eléctrica da un respiro a los consumidores con tarifa regulada gracias al desplome de los precios mayoristas, marcando una de las jornadas más baratas del año.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista se aleja definitivamente de la volatilidad extrema vivida en ejercicios anteriores. Para este jueves 5 de febrero, el precio medio se sitúa en los 12,03 €/MWh (equivalente a un coste medio de 0,1203 €/kWh en la factura final), consolidando una tendencia a la baja gracias a la política energética europea y al impacto del tope al gas.

Esta bajada de precios beneficia directamente a los usuarios acogidos a la tarifa regulada o PVPC, que verán cómo el coste de la energía se mantiene en niveles muy competitivos durante gran parte de la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Los mejores tramos para ahorrar energía

Si buscas reducir el gasto en la factura, el horario de hoy presenta una ventana de ahorro muy clara. El momento más económico del día se registra de madrugada:

• Hora más barata: Entre las 06:00 y las 07:00 horas, el precio cae hasta su mínimo diario de 0,0677 €/kWh.

• Otras horas económicas: Toda la franja desde las 00:00 hasta las 08:00 de la mañana se mantiene por debajo de los 0,07 €/kWh, siendo el bloque ideal para programar electrodomésticos de alto consumo.

El tramo más caro: precaución por la tarde

Por el contrario, el encarecimiento de la energía se concentra en la franja de tarde-noche, coincidiendo con el pico de demanda tras la jornada laboral:

• Pico máximo de precio: De 19:00 a 20:00 horas, el coste de la luz alcanza su valor más alto, situándose en 0,2026 €/kWh.

• Periodo de cautela: Se recomienda moderar el consumo entre las 18:00 y las 22:00 horas, ya que el precio se estabiliza por encima de los 0,18 €/kWh en este tramo.

Factores que explican la bajada de precios

A pesar de la estabilidad actual en España, el mercado europeo sigue condicionado por la cotización del gas natural en los mercados internacionales y el valor de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2). Sin embargo, la mayor aportación de energías renovables y las medidas de control de precios están permitiendo que el mercado nacional registre estos valores mínimos.