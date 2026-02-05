La AEMET activa el aviso ante un jueves marcado por cielos cubiertos, lluvias persistentes y rachas de viento del sudoeste.

La Ciudad Autónoma se enfrenta a una jornada meteorológica complicada. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla en toda la localidad debido al riesgo por fenómenos costeros y la intensidad de los vientos, que marcarán el ritmo de la actividad portuaria y ciudadana durante las próximas horas.

El escenario predominante será el de cielos encapotados. Desde la madrugada y hasta el mediodía, las nubes cubrirán por completo el cielo ceutí, dejando lluvias que comenzarán de forma débil (con acumulaciones de apenas 1 litro por metro cuadrado en torno a las 12:00) para transformarse en precipitaciones consistentes durante la tarde. El día concluirá con intervalos nubosos, aunque el paraguas seguirá siendo necesario hasta el final de la jornada.

Temperaturas y sensación térmica

A pesar de la inestabilidad, los termómetros no registrarán grandes variaciones respecto a los valores de ayer. La temperatura máxima alcanzará los 18°C, mientras que las mínimas se situarán en los 16°C. No obstante, la humedad y el viento del sudoeste alterarán la percepción real:

• Sensación térmica máxima: 19°C.

• Sensación térmica mínima: 15°C.

Riesgos en la costa

La alerta amarilla se centra especialmente en el litoral, donde el viento del sudoeste soplará con fuerza, provocando un empeoramiento del estado del mar. Las autoridades recomiendan precaución en las zonas próximas a las escolleras y el puerto, ante la posibilidad de rachas fuertes que dificulten la navegación o el tránsito por el paseo marítimo.