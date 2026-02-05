El conjunto de Sergio Scariolo busca un punto de inflexión en el Coca-Cola Arena tras la dolorosa derrota en Atenas y la plaga de bajas en el roster.

El Real Madrid encara un viaje inédito y crucial en esta fase regular de la Euroliga. Tras caer por la mínima ante Panathinaikos (82-81) en una jornada marcada por las críticas de Scariolo al rendimiento exterior, los blancos aterrizan en los Emiratos Árabes con la urgencia de mejorar su balance como visitantes (4-9) para no perder comba en la zona noble de la clasificación.

La tabla llega a esta jornada 27 más apretada que nunca. El Madrid ocupa la cuarta plaza, pero está inmerso en un múltiple empate a 16 victorias con colosos como Olympiacos, Barça y el sorprendente Hapoel Tel Aviv. Un tropiezo en Dubai podría sacar a los madridistas de los puestos de acceso directo a los playoffs.

Bajas sensibles para el esquema de Scariolo

El técnico italiano tendrá que recomponer su quinteto ante la ausencia de dos pilares fundamentales:

• Theo Maledon: El base sigue recuperándose de una lesión muscular que ya le impidió jugar en Grecia.

• Gaby Deck: El «Tortuga» no ha viajado con la expedición y se queda en Madrid, dejando un hueco difícil de llenar en la intensidad defensiva y el rebote.

Horario del Dubai – Real Madrid

El encuentro correspondiente a la jornada 27 de la Euroliga se disputa este jueves 5 de febrero:

• Hora: 17:00 horas (horario peninsular español).

• Sede: Coca-Cola Arena (Dubai).

Dónde ver el partido en TV y online

Como es habitual en la máxima competición europea, la retransmisión en España corre a cargo de Movistar+:

• Canal de TV: El choque se podrá seguir en directo a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

• Online: Los abonados a la plataforma pueden verlo a través de la aplicación de Movistar+ en cualquier dispositivo móvil o Smart TV.