El FC Barcelona firmó una victoria convincente por 3-0 ante el Mallorca pese a las ausencias de Pedri, Frenkie de Jong y Raphinha, tres piezas fundamentales del esquema de Hansi Flick. El conjunto azulgrana se sostuvo en la experiencia de Robert Lewandowski, la inspiración de un deslumbrante Lamine Yamal —que suma cinco partidos consecutivos marcando— y el regreso con gol de Marc Bernal para sumar tres puntos que le permiten mantener al Real Madrid a cuatro en la clasificación.

Antes del encuentro, Flick explicó que De Jong partía desde el banquillo por no encontrarse al cien por cien, lo que abrió la puerta a la titularidad de Casadó, quien completó una actuación notable. La proximidad del exigente duelo copero frente al Atlético en el Metropolitano también influyó en la gestión de minutos, con Raphinha reservado y Lewandowski liderando el ataque desde el inicio.

El partido comenzó con un Mallorca valiente que logró incomodar al Barça en los primeros compases. El equipo de Arrasate logró frenar a Lamine Yamal en la banda derecha y encontró profundidad por la izquierda con Jan Virgili, que generó peligro y rozó el gol tras una asistencia a Muriqi. Sin embargo, el Barcelona fue creciendo con el paso de los minutos.

Ante la presión sobre Lamine, los azulgranas cargaron el juego por la izquierda, donde Rashford dispuso de más espacios. Tras varios avisos, el inglés probó suerte desde fuera del área y un rechace cayó en los pies de Lewandowski, que no perdonó para firmar su décimo tanto de la temporada y adelantar a los locales.

En la segunda parte, el Barça subió el ritmo y encerró al Mallorca. Un posible penalti sobre Lamine no fue señalado, pero el equipo de Flick mantuvo el dominio con llegadas constantes. Finalmente, el joven extremo firmó una acción individual brillante: un disparo seco desde la frontal que se coló en la portería de Leo Román sin opción de respuesta.

Con el partido encarrilado, Flick comenzó a pensar en la Copa y retiró a Lamine entre la ovación del público. El Mallorca tuvo algún acercamiento, pero Joan García respondió con seguridad bajo palos. Ya en los minutos finales, Marc Bernal protagonizó una poderosa cabalgada para marcar el tercer gol y redondear la victoria azulgrana, dejando además su carta de presentación como uno de los nombres a seguir.

El encuentro también dejó el debut de Tommy Marqués con el primer equipo. El Barça continúa en dinámica ascendente y, pese a las bajas, mantiene el pulso en la pelea por el liderato.