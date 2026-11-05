La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves a Cristian Corvillo, exchófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de una nueva operación vinculada a presuntas irregularidades y mordidas en adjudicaciones de obra pública e infraestructuras de Adif.

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La actuación policial forma parte de las pesquisas dirigidas por el juez instructor y ha comportado también el registro de la sede de Adif Alta Velocidad, así como de inmuebles vinculados a antiguos altos cargos del Ministerio de Transportes, como el domicilio del exministro José Luis Ábalos.

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Los investigadores indagan la presunta participación de los arrestados en una trama de adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones ilegales ligadas a contratos de seguridad y obras ferroviarias. La vinculación de Corvillo con el entorno político socialista se remonta a la etapa en la que desempeñó funciones de conducción durante procesos de primarias y campañas orgánicas del actual presidente del Ejecutivo, habiendo ya comparecido previamente en comisiones de investigación parlamentarias y ante los órganos judiciales en el marco de pesquisas asociadas al flanco del antiguo equipo ministerial. Las diligencias continúan abiertas para determinar el grado de responsabilidad individual en la red de corrupción investigada.

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