La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid, exigiendo su dimisión directa por la gestión del sistema ferroviario y los escándalos de corrupción asociados a su entorno.

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Durante su intervención, en respuesta a los grupos del PSOE y Más Madrid, Ayuso ha señalado al jefe del Ejecutivo como máximo responsable político de las graves incidencias e infraestructuras ferroviarias, cuestionando las exigencias de dimisión que la izquierda dirige a otros cargos autonómicos: «¿Por qué tenemos que dimitir los demás y no el responsable directo de quien nombra a gente que se ha gastado el dinero de esos trenes en prostitutas, en colocar amantes y en colocar activistas de partido en contra del criterio?», ha aseverado.

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Asimismo, la presidenta regional ha criticado con dureza la gestión y el entorno del presidente del Gobierno, afirmando que «todo lo que toca Sánchez a su mano derecha acaba o condenado, imputado, cesado, dimitido o hundido en las urnas», y ha reprochado a la bancada socialista su actitud ante las recientes tragedias en las vías ferroviarias.

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En el plano autonómico, Ayuso también ha cargado contra las movilizaciones y huelgas en la educación madrileña impulsadas por sectores de la izquierda, tildándolas de «huelgas torticeras» de carácter partidista que, según ha denunciado, perjudican directamente a los alumnos y restan horas lectivas a los estudiantes que se preparan para la prueba de acceso a la universidad.