La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha presentado este miércoles una propuesta de reforma fiscal orientada a gravar a los «ultrarricos» con el objetivo de recaudar más de 10.000 millones de euros anuales. La iniciativa, inspirada en la consigna global de presión fiscal a las rentas más altas (Tax the rich), plantea un esquema progresivo sobre el patrimonio.

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Según los detalles de la medida, el gravamen se estructuraría aplicando un tipo del 2% a los patrimonios superiores a un millón de euros, y del 3% para aquellas grandes fortunas que superen los 20 millones de euros.

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Durante su intervención en un desayuno informativo, Colau también ha abogado por revisar a fondo las desgravaciones fiscales de las grandes empresas y de la entidad bancaria, con el fin de incrementar su tipo efectivo sobre beneficios. En este sentido, ha denunciado que el tipo real que pagan las grandes corporaciones y la banca se sitúa actualmente entre el 6% y el 7%, mientras que el esfuerzo fiscal de las pequeñas y medianas empresas (pymes) asciende hasta el 20%, doblando la carga efectiva de los grandes conglomerados económicos.

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