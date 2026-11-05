Los números dos y tres de Alberto Núñez Feijóo por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper, han protagonizado este jueves la entrevista de las 9H en Herrera en COPE, conducida por Jorge Bustos. Durante su intervención, ambos dirigentes han reafirmado con rotundidad el objetivo del Partido Popular de gobernar en solitario y han incidido en la necesidad de devolver la centralidad institucional y la rendición de cuentas al país.

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Ambos políticos han reflexionado sobre la situación política actual y la convivencia de sensibilidades dentro del partido. Sémper ha manifestado sentirse plenamente cómodo y honrado de compartir un compromiso político con compañeros que «tienen criterio», destacando el valor de la pluralidad interna frente a lo que califica como un «gobierno tóxico». Asimismo, ha subrayado las dificultades de ejercer una labor institucional leal en el contexto político actual, insistiendo en que urge recuperar el respeto a las instituciones democráticas.

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Por su parte, Álvarez de Toledo ha enfatizado que el Partido Popular se encuentra plenamente capacitado para «volver a levantar este país», insistiendo en que el rearme ético y la exigencia de responsabilidades son pilares indispensables para la regeneración democrática. Ambos dirigentes han concluido apelando a la movilización masiva de los ciudadanos en las urnas, recordando que, si bien la responsabilidad de liderar el cambio recae en los partidos, el impulso definitivo depende de la participación de la sociedad española.

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